В указе президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации отсутствует пункт 7. После шестого пункта в документе сразу идет восьмой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что в седьмом пункте указа Путина о частичной мобилизации указано количество мобилизуемых.

"Видимо, эту информацию решили засекретить. Но министр обороны Шойгу уже сказал, что призовут 300 тысяч резервистов. Хотя, с учётом того, что реальная цифра скрыта, количество может быть на самом деле и больше", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня появился указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, а мобилизованные получат такой же статус, гарантии и денежное довольствие, как и контрактники. Действующие контрактники уйти со службы не смогут до окончания частичной мобилизации (исключение - преклонный возраст, болезни или судебный приговор).

При этом еще неделю назад в Кремле отрицали возможность объявления мобилизации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".