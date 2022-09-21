Объявленная в России мобилизация – это трагедия для российского народа и признание недееспособности профессиональной армии РФ.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Суспильному".

"Это большая трагедия, прежде всего, для самого российского народа. Понятно, что именно там будет с этими ребятами, которых, как мы увидели в первые дни вторжения, армия не может нормально готовить и обеспечивать. Компенсировать это российская власть, как мы видим, собирается насилием и репрессиями против собственного народа. Чем быстрее это прекратится, тем меньше российских сыновей отправится гибнуть на фронт", - сказал Никифоров.

Ранее "Слуги народа" призвали мировое сообщество дать оценку действиям РФ, а украинцев - не идти на "референдумы".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".