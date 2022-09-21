Российские телеграм-каналы публикуют инфографику, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации.

В первую очередь призываются до 35 лет:

рядовые

сержанты

прапорщики

мичманы

До 45-60 лет - младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники. Также лица, прошедшие срочную боевую службу, и лица, имеющие опыт реальных боевых действий.

Во вторую очередь 35-45 лет:

рядовые

сержанты

прапорщики

мичманы

Призывники 45-60 лет - младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники. Также лица, освобожденные от военной службы по состоянию здоровья.

Призываются в третью очередь 45-50 лет:

рядовые

сержанты

прапорщики

мичманы

Призывники 50-60 лет - младшие офицеры, майоры, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники. Также женщины до 45 лет, имеющие военное образование или опыт службы.

Как писала "Страна", Россия в рамках частичной мобилизации планирует призвать 300 тысяч резервистов.

При этом мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, а мобилизованные получат такой же статус, гарантии и денежное довольствие, как и контрактники (В РФ контрактникам платили до 300 тысяч рублей в месяц - Ред.).

Действующие контрактники не смогут уйти со службы до окончания частичной мобилизации (исключение - преклонный возраст, болезни или судебный приговор). Работники ВПК получают отсрочку от мобилизации. Кто еще получит отсрочку - должно определить правительство.

Судя по словам министра обороны России Сергея Шойгу, частичную мобилизацию в РФ проводят для того, чтобы укрепить контроль над уже захваченными территориями.