Судя по словам министра обороны России Сергея Шойгу, частичную мобилизацию в РФ проводят для того, чтобы укрепить контроль над уже захваченными территориями.

"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения - она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", - заявил министр обороны РФ.

Отметим, о том, что у российских войск не хватает сил для контроля над захваченными регионами, стало понятно в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Напомним, Россия в рамках частичной мобилизации планирует призвать 300 тысяч резервистов.

При этом мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, а мобилизованные получат такой же статус, гарантии и денежное довольствие, как и контрактники (В РФ контрактникам платили до 300 тысяч рублей в месяц, - Ред).

Действующие контрактники не смогут уйти со службы до окончания частичной мобилизации (исключение - преклонный возраст, болезни или судебный приговор). Работники ВПК получают отсрочку от мобилизации. Кто еще получит отсрочку - должно определить правительство.

По данным американского института изучения войны, Путин может начать открыто использовать в Украине неподготовленных призывников после "референдумов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".