Российский военкор Семен Пегов отреагировал на заявление Шойгу о том, что РФ потеряла за 7 месяцев войны 6 тысяч человек.

"Не знаем как у Шойгу, но у нас больше", - написал он в Telegram.

Напомним, Шойгу заявил, что Украина потеряла на войне 100 тыс. военных. При этом потери РФ он обозначил почти 6 тысячами человек. "Больше 90% раненых вернулись в строй и продолжают службу. Мы продолжим выполнять задачи, которые перед нами поставлены", - сказал он.

Как писала "Страна", Россия в рамках частичной мобилизации планирует призвать 300 тысяч резервистов.

При этом в указе президента РФ Владимира Путина говорится, что контрактники не смогут уйти со службы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".