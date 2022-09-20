Сегодня вечером к россиянам обратятся глава Кремля Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на журналистов кремлевского пула.

Кроме того, российские медиа пишут, что обращение Путина ожидается около 20:00. Сразу за ним, вероятно, выступит Шойгу.

Между тем в РФ в связи с "референдумами" на захваченных территориях обсуждают вероятность объявления войны Украине и мобилизации.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК РФ организует участки в России для голосования на "референдумах" "ДНР", "ЛНР", захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей.

Также мы писали, что "глава "ДНР" Денис Пушилин просил президента РФ Владимира Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ДНР" к РФ после "референдума".

Между тем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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