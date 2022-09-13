Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не намерены объявлять мобилизацию в РФ.

Его слова приводят российские СМИ.

"В настоящий момент нет, об этом речи не идёт", - заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и изменить статус "спецоперации".

Накануне "Страна" подробно разбиралась, в чем проблематичность мобилизации в России и насколько она вероятна.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины