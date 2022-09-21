Российский оппозиционер Алексей Навальный, комментируя частичную мобилизацию в РФ, заявил, что "ничего не понятно, но понятно, что всё плохо".

Его слова приводит его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Войну он назвал "преступной" и заявил, что она "усугубляется" и "в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей".

"Он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведёт к огромным трагедиям, огромному количеству смертей. Размер этого преступления и количество вовлечённых растёт. И делается это для того, чтобы один человек держал свою личную власть", - заявил он.

Напомним, утром соратники Навального призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы из-за мобилизации в РФ.

Ранее в Совете федерации РФ разъяснили, какие последствия видят после проведения "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".