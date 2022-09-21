Над мировой экономикой сгущаются тучи. Экономисты уже давно прогнозировали новую рецессию, и вот, похоже, к ней сделан еще один шаг.

На прошлой неделе посыпались фондовые рынки. Всего за неделю сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 упал почти на 3% (на торгах в пятницу, 16 сентября, - на 1,58%). Французский CAC 40 опустился на 1,31%, немецкий DAX - на 1,66%. По данным Bloomberg на 19 сентября индекс S&P500 ушел в минус на 0,72% (дл 3,873.33 пунктов), Nasdaq - на 0,9% (11,448.40 пункта), Dow Jones - на 0,45% (30,822.42 пункта).

Инвесторы взяли паузу и на рынке гособлигаций США (трежерис) - все в ожидании повышения доходности (ставки по бумагам пересмотрят, если будет повышение учетной ставки ФРС) и возможной распродажи портфеля Федеральной резервной системы (что может снизить ценник на облигации).

Глобально рынки реагируют на приближение кризиса - и в США, и в Европе, поэтому посыпались индексы, а инвесторы пытаются найти новые "тихие гавани", — говорит экономист Алексей Кущ.

Отметим, что на этом фоне резко дорожают заемные деньги, что, традиционно, также наносит удар по экономическому росту. К примеру, ставка Libor (процент, под который идет перекредитование банков, он также считается одним из показателей состояния экономики) просто летит в небеса.

"Обалдеть: если в конце августа в Лондоне эта ставка перевалила за отметку в 4%, то сейчас, в середине сентября - это уже 4,62%(невероятно, но год назад она была всего лишь 0,22%). Буквально на глазах идет стремительной ужесточение финансовых условий", — написал на своей странице в Фейсбуке экономист Александр Гончаров.

С этим фактором он связывает в том числе очередной обвал гривны (которая до этого, казалось, нащупала "дно") и прогнозирует - "выстрелит инфляция" (которая и без того бьет рекорды).

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Черная полоса

Прошлая неделя оказалась "черной" для фондовых площадок. К примеру, 13 сентября ключевые индексы поставили антирекорд: S&P500 обвалился на 4,32%, Nasdaq - на 5,16%, Dow Jones - на 3,94%. Коррекция вниз продолжается до сих пор, хот и не столь быстрыми темпами.

По данным Bloomberg на 19 сентября индекс S&P500 ушел в минус на 0,72% (дл 3,873.33 пунктов), Nasdaq - на 0,9% (11,448.40 пункта), Dow Jones - на 0,45% (30,822.42 пункта).

Идут панические распродажи акций, причем, валится все, за исключением разве что бумаг энергетических компаний (которые, наоборот, в плюсе).

Скажем, акции ликвидного до недавнего времени технологического сектора просели на прошлой неделе почти на 5,4%. В то же время, к р. примеру, акции Cheniere Energy Inc (занимается сжиженным газом) выросли на 3%. Компания повысила прогноз по EBITDA на 2022 год до 11-11,5 млрд долларов. Что, собственно, понятно, учитывая рост цен на энергоносители. Лидером на торгах в Европе в прошлую пятницу стала энергокомпания Fortum, акции которой подорожали на 7,8%.

Но акции энергокомпаний, скорее, исключение. В целом инвесторы сейчас "сбрасывают" бумаги.

"Распродают акции, в том числе, высокотехнологичных и аграрных компаний", — говорит Кущ.

К примеру, в конце прошлой недели акции Volkswagen упали в цене на 0,5%, Mercedes Benz AG- на 0,9%. Бумаги Deutsche Post подешевели на 6,6% и т.д.

Что скажет ФРС

По словам экспертов, такая реакция фондового рынка связана с, мягко говоря, не самыми лучшими ожиданиями по перспективам мировой экономики.

"Ожидается краткосрочная (до полугода) рецессия в США, и более затяжная — в Европе. Рынки сейчас замерли накануне решения ФРС по учетной ставке (ожидается, что ее в очередной раз повысят), распродажи портфеля бумаг Федеральной резервной системы и общего сокращения ликвидности — то есть, идет период количественного сжатия за счет чего США хотят обуздать рекордную инфляцию", — пояснил Кущ.

Отметим, что августовские показатели по инфляции оказались хуже ожидаемых. Общий индекс потребительских цен вырос в США на 0,1%, по сравнению с июлем, тогда как аналитики прогнозировали его падение на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен вырос в годовом исчислении до 6,3% (хотя в июле был на уровне 5,9%). Все это ухудшает настроения инвесторов.

ФРС уже несколько раз пересматривала учетную ставку. В конце июля ее повысили на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых. На этой неделе ожидается еще одно повышение - и снова на 75 пунктов. Японский банк Nomura вообще прогнозирует повышение учетной ставки ФРС сразу на 1% (последний раз такое было в 80-х годах прошлого века, когда США не удавалось обуздать инфляцию).

Для сравнения, еще год назад ставка ФРС составляла 0.25%.

"Причем, ожидается, что это повышение все еще не будет последним. ФРС и дальше будет пересматривать ставку, и в итоге к 2023 году она перевалит за 4%, что является очень высоким показателем. За счет этого ФРС планирует сбить высокие темпы инфляции, даже несмотря на угрозу рецессии", — отмечает Кущ.

Учетная ставка ФРС - это в том числе, стоимость кредитных денег, за счет которых развивается американская экономика. Подорожание займов, как считают экономисты, может поставить многие предприятия США на грань банкротства.

Тем не менее, усилия ФРС по укрепления американской валюты уже дают плоды - доллар на фоне падающих евро и фунта стерлингов более-менее стабилен.

"Жесткое повышение ставки ФРС - сразу на 0,75% - ранее рынком не прогнозировались. Поэтому сейчас мы видим распродажи акций и сырьевых товаров. Обратной стороной такой паники является укрепление доллара к мировым валютам — инвесторы пакуют валюту именно в долларах", — говорит глава аналитического департамента Liebertex Group Андрей Шевчишин.

Американские долги тянут карман

Есть еще один нюанс в политике спасения доллара, на которую делает ставку Федеральная резервная система. Курс на "количественное сжатие", повышение учетной ставки - все это заставит ФРС распродавать свой портфель гособлигаций, чтобы в целом по-новому сбалансировать финансовую систему.

Поясним: гособлигации США или трежерис — это важная составляющая финансовой системы Штатов. Самый крупный держатель портфеля бумаг - Федеральная резервная система (более чем на 8 трлн долларов). Но большие пакеты также у отдельных стран. К примеру, почти на триллион долларов у Китая. Причем, КНР в последнее время сбрасывает американские бумаги, что очень опасно для США. Но вернемся к этому чуть позже.

Доходность трежерис зависит от учетной ставки ФРС. И за последнее время она существенно выросла. К примеру, в начале 2022 года доходность 10-летних бумаг была на уровне 1.8% годовых, сейчас — 3,45%.

"Это достаточно привлекательно для инвесторов, которые опасаются более жесткой рецессии в Европе, чем в США, и "убегают" в американские финансовые инструменты", — говорит Шевчишин.

Но такое "бегство" тут же отражается на фондовых рынках - акции, из которых инвесторы пытаются "вынуть" деньги, продолжают падать.

Выиграет ли от этого США, и будет ли крепкий доллар? Пока неясно.

Приток средств в гособлигации США — это своего рода "пирамида" - сохраняется возможность удерживать в плюсе торговый баланс и стабилизировать финансовую систему в целом.

Но в последнее время интерес к трежерис со стороны ключевых покупателей падает. Причем по причинам, которые не зависят от доходности облигаций. В том числе и политическим.

Скажем, в мае этого года объем гособлигаций США в активах Китая упал ниже триллиона долларов впервые с 2010 года. Поднебесная сократила инвестиции в госдолг Штатов сразу на 23 млрд долларов. Как говорят эксперты, причины, главным образом, политические - КНР таким образом реагирует на охлаждение в отношениях с США. Отметим, что Россия, которая ранее также была достаточно крупным держателем американских бумаг, готовясь к вторжению в Украину (и предвидя санкционную волну), также избавилась от достаточно крупного пакета. В ноябре прошлого года РФ продала американские бумаги на 1,3 млрд долларов, сократив их баланс до 2,4 млрд (для сравнения: в 2013 году эта цифра составляла 150 млрд долларов, в 2018 - около 49 млрд).

В целом 12 крупнейших стран-держателей американского долга в этом году сократили свои инвестиции в бумаги США до минимума за последние десять лет. Более того, активно из них выходят. К примеру, за последний год трежерис продали на 150 млрд долларов.

"Пока выход Китая из американских бумаг не несет признаков повальной распродажи. Иначе цены на бонды США обвалились бы. В целом выход такого держателя-мастодонта как Китай был бы апокалипсическим для США", — говорит Андрей Шевчишин.

По словам Куща, самый крупный держатель облигаций - сама ФРС, и сейчас она, как ожидается, будет частично распродавать свой портфель. "Правда, не резко - не более чем на 20 млрд долларов в месяц. Всего распродадут бумаг на 300 млрд. И, как ожидается, цены на бумаги на этом фоне могут просесть", - отметил Кущ,

Ожидается, что все это должно простимулировать приток денег от инвесторов.

Но, как говорит Кущ, хотя гособлигации и сохраняют свою привлекательность как "тихая гавань", для инвесторов сейчас более интересны другие финансовые инструменты, доходность которых в последнее время заметно выросла. Это, к примеру, игры на межбанковском валютном рынке.

"С учетом роста ставки Libor это может быть очень выгодным", — отмечает Кущ.

Кроме того, одни из крупнейших держателей американских трежерс - европейские страны, которые сейчас испытывают большие экономические трудности.

"Ранее какая была схема. У США отрицательный торговый баланс - Америка экспортирует меньше, чем импортирует. Но этот минус покрывался за счет притока капитала. В том числе, и в первую очередь, за счет покупки гособлигаций иностранцами. Причем, преимущественно, из тех стран, с которыми у США отрицательный торговый баланс. Например - ЕС и Китай. Но Китай сокращает свой пакет по политическим причинам. А в Европе нарастают экономические проблемы и не факт, что европейцы продолжат прежними темпами вкладывать свои ресурсы в американские бумаги", - рассказал "Стране" источник на финансовом рынке.

То есть, рынок гособлигаций на триллионы долларов может зашататься, что, вместо укрепления финансовой системы США, еще больше ее ослабит.

Деньги подорожали

По ставке Libor. Она показывает процент, по которому кредитуются банки. И эта ставка за последнее время очень сильно выросла - если в начале года составляла 0,22%, а в августе - 4%, то в сентябре уже 4,62%. И, как ожидается, вскоре достигнет 5%. Но, как заметил Гончаров, эта ставка - исключительно для первоклассных банков, другие, из развивающихся стран, получат деньги под 7-8%. В том числе, по его словам, так дорого придется кредитоваться и украинским коммерческим банкам. С этим Гончаров связывает скачек курса доллара до 42,4 на прошлой неделе у ряда банков.

"И, конечно, сейчас выстрелит инфляция, так как немалая часть нашей потребительской корзины покупается за рубежом. Что ж, надо привыкать жить еще хуже в более жестких финансовых условиях", - отметил он.

То есть, помимо войны, которая и так наносит грандиозный удар украинской экономике, по нам будут бить еще и последствия мирового финансового "шторма".

Впрочем, как говорит банковский юрист Александр Ярецкий, удар по нашей банковской системе может смягчить тот факт, что большинство украинских банков не имеет внешних займов.

"Иностранные банки получают кредиты от своих материнских компаний в основном в долларах или евро и для них фондирование подорожает, потому что там это привязано к ставке Libor. Но большинство украинских банков не имеют внешних займов. С того момента как запретили потребкредиты в валюте и ограничили валютное кредитование бизнеса только экспортерами, все, кто имеет приток своей валюты, потеряли интерес к валютному ресурсу. Депозитов и собственной валюты вполне хватает. А межбанк работает за счет валюты экспортеров и того, что нам дают МВФ и союзники. Инфляция и падение гривны - следствие сугубо наших внутренних факторов: война и связанное с ней падение экономики. Но, конечно же, в целом общая тенденция такова, что мир ожидают тяжелые времена", - подытожил Ярецкий.

Напомним, ранее мы разбирались, что сейчас происходит на энергорынках и какие будут цены.