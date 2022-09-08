Для Европы грядущая зима, вероятно, станет "одной из самых худших в истории". Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью изданию Der Spiegel.

"Этого (рецессия в еврозоне - Ред.) никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории", - сказал Джентилони.

Он также заявил, что подача энергии может быть нормирована в некоторых странах.

Еврокомиссар также выразил обеспокоенность некоторой беспрецедентной неопределенностью. Однако, по его словам, показатели экономики Евросоюза и ситуация на рынке труда остаются положительными на данный момент.

"Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью. Но показатели экономики ЕС в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация", - сказал он.

Джентилони добавил, что если безработица будет расти, Европа должна подумать о новых программах экономического стимулирования.

Напомним, в ряду европейских стран уже готовятся к проблемной зиме. Сегодня стало известно, что в Венгрии вводятся ограничения на отопление в государственных учреждениях, а местных жителей готовятся обеспечить дровами. В госучруждениях теперь не будут топить выше 18 градусов.

А в в Германии прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ миллионы немцев не смогут оплачивать отопление.