Германия движется к рецессии, так как инфляция, которая ускорилась в стране до максимума почти за 50 лет, превысит отметку в 10%.

Об этом сообщил Бундесбанк в своем ежемесячном отчете.

"Нарастают признаки рецессии в экономике Германии в виде явного, широкомасштабного и продолжительного снижения объемов производства", - говорится в отчете.

Центробанк прогнозирует умеренное сокращение в текущем квартале и более заметное снижение активности в последнем квартале 2022 года и первом квартале 2023 года.

"Высокая инфляция и неопределенность относительно поставок энергии и ее стоимости влияют не только на отрасль, которая нуждается в газе и электроэнергии, ее экспортный бизнес и инвестиции, но и на частное потребление и зависимых от него поставщиков услуг", - добавили в Бундесбанке.

Напомним, сегодня американское агентство писало, что риск рецессии в ЕС на фоне опасений насчет зимы достиг самого высокого уровня с июля 2020 года. По данным Bloomberg, экономика Германии, крупнейшая в ЕС и одна из наиболее уязвимых относительно сокращения поставок газа, вероятно, начнёт падать уже в этом квартале.

Также сообщалось, что риски всемирной рецессии в 2023 году возросли из-за войны в Украине.