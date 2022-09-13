Во вторник, 13 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем тг-канале.

По его словам, завтра проект должен быть зарегистрирован, до 1 октября будут приниматься правки от нардепов, до 20 октября бюджет примут в первом чтении.

Также появились цифры из проекта госбюджета-2023, утвержденного сегодня правительством, которые опубликовал Ярослав Железняк:

Доходы бюджета – 1,28 трлн грн. Расходы – 2,57 трлн грн. Ежемесячный дефицит бюджета – 3 млрд долларов, за год – 1,29 трлн грн. Средняя зарплата: 18 500 грн. Инфляция - 30%. Прогнозируемый ВВП на 2023 год - 6371,3 млрд грн. Рост ВВП на +2,5% по отношению к 2022 году. Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется – 6700 и 2589 грн. Расходы на безопасность и оборону – 1 трлн 006 млрд грн. Социальная защита и социальное обеспечение – 408,9 млрд грн. Поддержка ветеранов войны – 6,8 млрд грн. Образование – 155 млрд грн. Медицина – 175,7 млрд грн. Средства для территорий, подвергшихся вооруженной агрессии – 23,9 млрд грн. Средства для ликвидации последствий агрессии – 19,4 млрд грн. Расходы на содержание органов власти сокращены на 11,6 млрд грн, но общая сумма не сообщается.

Если говорить о дефиците госбюджета, то он составит 20% от ВВП и будет закрываться за счёт госзаймов на 1,516 трлн грн:

внешние 1,426 трлн грн

внутренние 90,7 млрд грн

То есть, 94% заимствований планируется получить от внешних ресурсов пишет нардеп Ярослав Железняк.

Ранее мы писали, что за август в госбюджет Украины поступило 93 миллиарда гривен дохода, а расходы составили 252,6 миллиарда гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил 159,6 миллиардов гривен - больше, чем доходная часть. Он прикрывался за счёт внешней помощи и разрешения гособлигаций, значительную часть которых выкупил НБУ через эмиссию гривны.

Также "Страна" сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года государственный бюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 миллиардов гривен из-за боевых действий.

При этом еще в середине лета советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне $50 млрд.