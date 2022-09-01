Ярослав Железняк назвал показатели госбюджета за август. Фото: открытые источники

За август в госбюджет Украины поступило 93 миллиарда гривен дохода, а расходы составили 252,6 миллиарда гривен.

Такие цифры опубликовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Таким образом, дефицит бюджета составил 159,6 миллиардов гривен - больше, чем доходная часть. Он прикрывался за счёт внешней помощи и разрешения гособлигаций, значительную часть которых выкупил НБУ через эмиссию гривны.

"...Еще одно напоминание, что война - это очень дорого", - резюмировал Железняк.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал данные, по которым дефицит госбюджета более чем вдвое превышает прибыль за август

Напомним, мы сообщали, что за первые шесть месяцев текущего года государственный бюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 миллиардов гривен из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что в августе украинский бюджет не получил и трети денег, которые ожидаются от зарубежных доноров.

Также писали, что дефицит госбюджета Украины к концу года достигнет $50 млрд.

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Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима. 

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