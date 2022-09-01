За август в госбюджет Украины поступило 93 миллиарда гривен дохода, а расходы составили 252,6 миллиарда гривен.

Такие цифры опубликовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Таким образом, дефицит бюджета составил 159,6 миллиардов гривен - больше, чем доходная часть. Он прикрывался за счёт внешней помощи и разрешения гособлигаций, значительную часть которых выкупил НБУ через эмиссию гривны.

"...Еще одно напоминание, что война - это очень дорого", - резюмировал Железняк.

Напомним, мы сообщали, что за первые шесть месяцев текущего года государственный бюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 миллиардов гривен из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что в августе украинский бюджет не получил и трети денег, которые ожидаются от зарубежных доноров.

Также писали, что дефицит госбюджета Украины к концу года достигнет $50 млрд.

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