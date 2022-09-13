В проекте государственного бюджета, утвержденном сегодня, правительство прогнозирует среднегодовой курс 42 гривни за доллар.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине в 2023 году не планируют поднимать минимальную заработную плату и оставят ее на уровне декабря 2021 года, то есть 6500 гривен.

Также мы писали, что Национальный банк Украины выкупил "военные облигации" правительства еще на 15 миллиардов гривен. Всего в сентябре НБУ "напечатал" 30 миллиардов гривен.

Между тем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины