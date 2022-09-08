Европейский Центробанк поднимает базовые ставки из-за растущей инфляции. Фото: aussiedlerbote.de

Европейский Центробанк заявил о поднятии с 14 сентября своих базовых ставок на 0,75% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 8 сентября.

Ставки доведены до следующих значений:

  • 1,25% - ставка рефинансирования;
  • 1,50% - ставка маржинальной кредитной линии;
  • 0,75% - депозитная ставка.

Поднятие ставок объяснили скачком инфляции в еврозоне до 9,1%.

ЕЦБ считает, что повышение ставок поможет Европе вернуться к целевому уровню 2%-ой инфляции.

Курс евро к гривне должен подрасти, когда решение ЕЦБ вступит в силу на следующей неделе.

Цена евро в гривне рассчитывается умножением курса гривня/доллар на евро/доллар. Сначала курс евро вырастет к доллару - до $1-1,02/€, по ожиданиям, а затем и к украинской валюте, соответственно.

На текущий момент курс евро держится ниже доллара на мировом рынке, а в целом находится в таких диапазонах:

  • на мировом рынке - $0,9965/€;
  • официальный курс гривня/евро - 36,14 грн/€ (при долларе 36,57 грн/$);
  • наличный курс продажи на черном рынке - 40,8 грн/€;
  • в банковских кассах на продаже - от 40,15 грн/€ до 41,90 грн/€.

Напомним, в НБУ заявили, что не планируют пересматривать официальный курс доллара и отменять валютные ограничения.

Ранее мы писали, что с начала войны из Украины произошел значительный отток капитала. В январе-мае 2022 года он составил $9,6 млрд.

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