Европейский Центробанк заявил о поднятии с 14 сентября своих базовых ставок на 0,75% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 8 сентября.

Ставки доведены до следующих значений:

1,25% - ставка рефинансирования;

1,50% - ставка маржинальной кредитной линии;

0,75% - депозитная ставка.

Поднятие ставок объяснили скачком инфляции в еврозоне до 9,1%.

ЕЦБ считает, что повышение ставок поможет Европе вернуться к целевому уровню 2%-ой инфляции.

Курс евро к гривне должен подрасти, когда решение ЕЦБ вступит в силу на следующей неделе.

Цена евро в гривне рассчитывается умножением курса гривня/доллар на евро/доллар. Сначала курс евро вырастет к доллару - до $1-1,02/€, по ожиданиям, а затем и к украинской валюте, соответственно.

На текущий момент курс евро держится ниже доллара на мировом рынке, а в целом находится в таких диапазонах:

на мировом рынке - $0,9965/€;

официальный курс гривня/евро - 36,14 грн/€ (при долларе 36,57 грн/$);

наличный курс продажи на черном рынке - 40,8 грн/€;

в банковских кассах на продаже - от 40,15 грн/€ до 41,90 грн/€.

Напомним, в НБУ заявили, что не планируют пересматривать официальный курс доллара и отменять валютные ограничения.

Ранее мы писали, что с начала войны из Украины произошел значительный отток капитала. В январе-мае 2022 года он составил $9,6 млрд.