Риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с июля 2020 года, поскольку растут опасения, что зимний дефицит энергоресурсов вызовет спад экономической активности.

Об этом пишет Bloomberg.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, теперь оценивают вероятность сокращения ВВП два квартала подряд в 80% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 60% в предыдущем опросе.

Экономика Германии, крупнейшая в ЕС и одна из наиболее уязвимых относительно сокращения поставок газа, вероятно, начнёт падать уже в этом квартале.

Домашние хозяйства и компании в Европе готовятся к возможности нормирования энергии и уже борются с рекордно высокими темпами инфляции.

Опросы предприятий показывают, что с июля активность снижается, и в ближайшей перспективе мало признаков улучшения.

Ожидается, что инфляция достигнет пика в 9,6% в последние три месяца года, что почти в пять раз превышает целевые показатели Европейского центробанка.

По данным Bloomberg, в Европе готовят план отключений электроэнергии, чтобы не допустить хаоса зимой.

Как писала "Страна", в ЕС накаляется ситуация с энергетикой, а США не смогут помочь поставкой нужных объемов сланцевых нефти и газа. Тем временем энергетическая выручка РФ упала до 14-месячного минимума из-за последствий санкций.