Экс-президент Соединенных Штатоы Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, вспомнил, как он подарил Ангеле Меркель белый флаг как символ "энергетической" капитуляции перед Россией.

"У меня была речь в ООН, я критиковал Германию за "Северный поток-2", никто о нем до этого не слышал... И я сказал Ангеле Меркель, я отправил ей флаг, белый флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что если ты посмотришь на историю Германии и России – там кое-что происходило. Если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро? И знаете, что было в ООН, очень интересно, когда я произносил речь, там было семь очень красивых немецких джентльменов, и они улыбались, пока я говорил. Они больше не смеются! И Германия возвращается к старомодным вещам, включая уголь. У них нет выбора – у них ничего не останется от страны. Кто бы мог подумать, что это случится так быстро", - сказал Трамп.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия сможет полностью отказаться от российского газа к концу 2023 года. По словам канцлера, страна готова к предстоящей зиме, газохранилища заполнены на 85%, а терминалы по приему сжиженного газа активно строятся и частично заработают уже в январе.

Между тем, по данным Bloomberg, приведенным в августе, если РФ прекратит поставки, Германии хватит запасов газа менее, чем на три месяца. По словам президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера (агентство регулирует энергетический сектор страны), пополнение запасов газа до 95% к ноябрю покроет потребности в отоплении, промышленности и электроэнергии примерно на 2,5 месяца, если Россия полностью прекратит поставки.