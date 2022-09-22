В четверг, 22 сентября, идет 211-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Предлагаем вниманию 5 главных вопросов о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

После заявлений Путина наличный доллар в Украине подскочил до 45 грн/$ — что будет с курсом дальше?

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В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня.

22 сентября

08:23 Конфликт в Украине не должен перерасти в эскалацию между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Германия всегда всесторонне поддерживала Украину, но в то же время следила за тем, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц в эфире немецкого телеканала ARD.

Разговоры о применении ядерного оружия канцлер назвал неприемлемыми.

Напомним, о возможности применения такого оружия вчера заявлял Путин, говоря о реакции на "угрозы территориальной целостности РФ".

Его слова прозвучали в контексте проведения "референдумов" на захваченных землях Украины. Которые Россия намерена включить в свой состав.

Таким образом, в теории РФ может применить ядерное оружие в случае украинских попыток вернуть эти территории военным путем.

Ранее Зеленский заявил, что не верит в то, что так может произойти.

08:07 В Запорожье после утреннего взрыва пострадала гражданская инфраструктура и есть пострадавшие, сообщает секретарь горсовета Куртев.

Судя по фото и видео, что-то мощно горит.

08:03 Европа продолжит поставлять оружие и оказывать военную поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД Евросоюза.

Встреча эта состоялась на фоне известий о проведении "референдумов" и частичной мобилизации в России.

За "референдумы" Боррель пообещал ввести новые санкции - как персональные, так и секторальные.

07:58 После призывов Зеленского лишить Россию права "вето" в ООН, а также предложений США и Германии реформировать Совет Безопасности, свою позицию высказал Китай.

По мнению КНР, "никто не может лишить Россию той важной роли, которую страна играет в ООН".

"Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

Китай сам является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом "вето". И часто голосует там синхронно с Россией.

07:47 Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил освобождение из российского плена двух американцев, пишет "Голос Америки".

Он приветствовал российско-украинскую договоренность об обмене и поблагодарил за содействие Саудовскую Аравию.

Судя по всему, речь об освобождении граждан США Александра Дрюке и Энди Хьюна, попавших ранее в плен к "ДНР".

07:40 В Запорожье после сообщений об ударе появился столб дыма.

Информацию о прилете подтвердил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

07:33 По Украине начала шириться воздушная тревога.

В том числе в Запорожской области, где только что сообщили о взрывах.

07:30 Сообщается о взрывах в Запорожье.

07:25 Основное из утренней сводки Генштаба:

1. Более 40 населенных пунктов пострадали за сутки от ударов российских ракет и РСЗО.

2. ВСУ отбили атаки около Зайцева, Отрадовки (Бахмутский район) и Новомихайловки (к югу от Марьинки).

3. На подступах к Сватово российские войска эвакуировали села Куземовка и Гончаровка, которые стоят на трассах ведущих в город с северо-запада и севера (то есть перспективных направлений удара ВСУ).