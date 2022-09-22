В Закарпатье и Черновицкой области задержали 14 человек, которые планировали незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Телеграм-канале, опубликовав видео с задержанными, которые намеревались уехать в Румынию и Молдову.



В частности, сообщается, что микроавтобус с пятью военнослужащими был остановлен оперативниками на окраине деревни Теково. Пассажиры признались, что планируют незаконно пересечь границу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что двое украинцев попались на границе с Молдовой, они переправляли наркотики рыболовным корабликом.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".