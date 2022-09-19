На Прикарпатье "волонтер" присвоил более миллиона гривен, собранных на нужды украинской армии
В Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера на присвоении более миллиона гривен.
Об этом сообщает полиция.
27-летний житель Калуша присваивал себе деньги, которые собирал в интернете под видом помощи в приобретении автомобилей и техники для нужд ВСУ.
Также мужчина предлагал волонтерам помощь в приобретении автомобилей, дронов и другой военной техники и амуниции.
Предоплату он получал на банковскую карту, но обещанные услуги не оказывал.
По предварительным данным, таким образом злоумышленник обманул более 20 граждан, в том числе и военных, находящихся на фронте.
Сумма ущерба достигает 1,2 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Запорожье российского агента "007", которая под видом волонтера выявляла позиции ВСУ.
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