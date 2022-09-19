В Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера на присвоении более миллиона гривен.

Об этом сообщает полиция.

27-летний житель Калуша присваивал себе деньги, которые собирал в интернете под видом помощи в приобретении автомобилей и техники для нужд ВСУ.

Также мужчина предлагал волонтерам помощь в приобретении автомобилей, дронов и другой военной техники и амуниции.

Предоплату он получал на банковскую карту, но обещанные услуги не оказывал.

По предварительным данным, таким образом злоумышленник обманул более 20 граждан, в том числе и военных, находящихся на фронте.

Сумма ущерба достигает 1,2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Запорожье российского агента "007", которая под видом волонтера выявляла позиции ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.