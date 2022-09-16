В Днепропетровской области мошенники обманывают предпринимателей, рассылая им поддельные письма от имени обладминистрации с требованием отправить средства на счет якобы для волонтерской помощи военным.

Пример фейкового документа публикует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Предприниматели! Не ведитесь на такие бессовестные махинации. Тщательно проверяйте все получаемые сообщения. Негодяи иногда поднимают головы. Не давайте им шанса. Они должны стоять у позорной стены. Давайте все вместе им в этом поможем", - написал Резниченко.

Он заявил, что "мы никогда и никому не пишем таких писем".

"Это мошенничество", - пишет Резниченко.

Ранее мы рассказывали, как полиция разоблачила мошенников, которые "кидали" волонтеров при покупке автомобилей для ВСУ. Ущерб от их деятельности оценивается в суму более пяти миллионов гривен. Объявления они размещали в интернете.

Также сообщали, что в Киеве накрыли мошенников, которые пытались продать амуницию для Нацгвардии на 8 млн грн.

Кроме того, писали, что в столике активизировались интернет-мошенники. Они "кидают" клиентов на покупке декоративной посуды, вещей и даже мотоциклов.