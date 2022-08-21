В Киеве полиция задержала 77-летнюю женщину, которая арендовала квартиру и продала ее за 1,5 млн грн с помощью поддельных документов.

"Во время проживания в квартире женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, после чего, изготовила новые с поддельными данными на свое имя. В дальнейшем пенсионерка, выдавая себя за законную владелицу, нашла добросовестных клиентов, изъявивших желание приобрести имущество. В ходе заключения договора купли-продажи фигурантка предъявила нотариусу и потенциальным покупателям поддельные документы: паспорт другой гражданки Украины, свидетельство о праве на наследство и выписку о регистрации в Наследственном реестре Заключив договор с клиентами путем обмана, женщина таким образом завладела 1,5 миллионами гривен", – сообщает столичная полиция.

Суд избрал 77-летней жительницы Житомирской области меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Полиция пытается установить организатора преступной схемы.

Ранее в Киеве адвокат завладел двумя дорогими квартирами в центре и продал.

Напомним, ранее в Киеве мошенник переписал на себя квартиру 9-летней девочки после смерти ее родителей.

Также "Страна" писала, как в столице мошенники рассылают через Телеграм фейковые сообщения о выплатах от Красного креста.