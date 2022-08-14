В Киеве хакеры-мошенники рассылают через "Телеграм" фейковые сообщения о выплатах от Красного креста. В сети активно распространяется сообщение о выплатах от Красного Креста. Деньги обещают беженцам, переселенцам, военным, детям до 18 лет и людям, потерявшим работу. Однако такие выплаты Красный Крест Украины не ведет.

Об этом "Стране" рассказали источники в Нацполиции.

Несмотря на предупреждения Нацполиции о том, что нужно внимательно читать сообщения, которые рассылаются от имени международных организаций и ни в коем случае не вводить данные своих банковских карт после перехода по незнакомым ссылкам, все равно в сети аферистов попадаются доверчивые люди. В военных условиях довольно популярным видом преступного "заработка" стало мошенничество под видом помощи от ООН или Красного креста. Свежий случай такой аферы произошел вчера с 37-летней киевлянкой, проживающей в Печерском районе столицы.

На телефон потерпевшей пришло сообщение в мессенджере "Телеграм" с предложением оформить помощь от международного Красного креста.

В сообщении была активная ссылка, по которой предлагалось пройти для оформления единоразовой выплаты.

Как рассказали "Стране" источники в Нацполиции, доверчивая девушка выполнила все что указывалось в инструкции злоумышленников, и ввела все реквизиты своей банковской карты, включая секретный cvv-код.

Ее не насторожили такие требования, так как потерпевшая была уверена, что без данных ее карты, международная организация не сможет зачислить на ее счет помощь в размере 6500 грн.

Естественно, после получения всех данных мошенники получили доступ к карточному счету потерпевшей и в ту же минуту сняли около 15 тысяч гривен.

Девушка обратилась в банк чтобы отменили операцию и написала заявление в столичную полицию, однако деньги ей не вернули так как их успели снять наличными.

Полиция начала расследование по ч.3 ст.190 УК Украины-Мошенничество с помощью электронно-вычислительной техники. Это тяжкое преступление и за него предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, если хакеров-мошенников удастся поймать.

Как писала "Страна", полиция разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военных.

Также мы писали, как мошенники украли 43 млн грн, полученных от Минобороны для закупки амуниции и еды для ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.