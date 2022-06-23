В Киеве адвокат незаконно стал владельцем двух квартира в центральных районах - Шевченковском и Печерском - общей стоимостью более 2,5 миллионов гривен. Его будут судить по статье о мошенническом завладении имуществом.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.



Согласно материалам следствия, адвокат вместе с сообщниками подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в Киеве, согласно которым адвокат якобы получил право собственности на это недвижимое имущество.

В дальнейшем, используя поддельные документы, злоумышленник зарегистрировал за собой право собственности на квартиры у государственного регистратора и продал их ни о чем не подозревающим покупателям более чем за 2,5 миллиона гривен.



Схема была разоблачена в ходе досудебного расследования и подтверждена доказательствами. Для недопущения дальнейших незаконных действий на квартиры наложен арест.



В настоящее время обвинительный акт в отношении адвоката направлен в суд. Материалы для его сообщников выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.



Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве поймали мошенника, который продал квартиру у Владимирского собора, пока её владелица была за границей.

Также мы писали, что в столице задержали мошенника, который пытался продать квартиру умершей киевлянки.