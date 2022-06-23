В Киеве адвокат завладел двумя дорогими квартирами в центре и продал
В Киеве адвокат незаконно стал владельцем двух квартира в центральных районах - Шевченковском и Печерском - общей стоимостью более 2,5 миллионов гривен. Его будут судить по статье о мошенническом завладении имуществом.
Об этом сообщает Телеграм-канал Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, адвокат вместе с сообщниками подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в Киеве, согласно которым адвокат якобы получил право собственности на это недвижимое имущество.
В дальнейшем, используя поддельные документы, злоумышленник зарегистрировал за собой право собственности на квартиры у государственного регистратора и продал их ни о чем не подозревающим покупателям более чем за 2,5 миллиона гривен.
Схема была разоблачена в ходе досудебного расследования и подтверждена доказательствами. Для недопущения дальнейших незаконных действий на квартиры наложен арест.
В настоящее время обвинительный акт в отношении адвоката направлен в суд. Материалы для его сообщников выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве поймали мошенника, который продал квартиру у Владимирского собора, пока её владелица была за границей.
Также мы писали, что в столице задержали мошенника, который пытался продать квартиру умершей киевлянки.