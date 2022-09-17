В Одессе обокрали эвакуационный автобус, который вывозил людей из прифронтовых городов.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

По данным пабликов, из автобуса вынесли все самое ценное, а убытки составили несколько тысяч долларов.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.