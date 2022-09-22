СБУ задержала столичного блогера, который "снимал для российских СМИ провокативные стримы с дискредитацией ВСУ". Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем телеграм-канале.

"Он снимал провокационное видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стремах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей", - говорится в сообщении СБУ.

Кто задержанный - не сообщается. Но судя по лого "ДТП Kiev UA" на опубликованных спецслужбой скриншотах, задержанный - основатель указанного ресурса Влад Антонов. Источник "Страны" в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Ранее на своих площадках Антонов часто публиковал видео с "автохамами", которые нарушают правила дорожного движения в Киеве. Основной контент на его ресурсах - видео дорожных происшествий в Киеве и помощь животным.

На скриншотах, опубликованных спецслужбой, выделены подписи Антонова к видео - "военный на моде", "подъезды к трассе перекрыли матерящиеся солдаты", "всех проверяют потомки ТРО".

Ранее сообщалось, что СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.

Также писали, что СБУ задержала жителя Николаева, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.