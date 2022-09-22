Влада Антонова задержали. Фото: СБУ

СБУ задержала столичного блогера, который "снимал для российских СМИ провокативные стримы с дискредитацией ВСУ". Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем телеграм-канале.

"Он снимал провокационное видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стремах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей", - говорится в сообщении СБУ.

Кто задержанный - не сообщается. Но судя по лого "ДТП Kiev UA" на опубликованных спецслужбой скриншотах, задержанный - основатель указанного ресурса Влад Антонов. Источник "Страны" в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.  

Ранее на своих площадках Антонов часто публиковал видео с "автохамами", которые нарушают правила дорожного движения в Киеве. Основной контент на его ресурсах - видео дорожных происшествий в Киеве и помощь животным.

На скриншотах, опубликованных спецслужбой, выделены подписи Антонова к видео - "военный на моде", "подъезды к трассе перекрыли матерящиеся солдаты", "всех проверяют потомки ТРО".

СБУ задержала блогера, основателя ДТП Kiev UA Влада Антонова

СБУ задержала блогера, основателя ДТП Kiev UA Влада Антонова

СБУ задержала блогера, основателя ДТП Kiev UA Влада Антонова

СБУ задержала блогера, основателя ДТП Kiev UA Влада Антонова

СБУ задержала блогера, основателя ДТП Kiev UA Влада Антонова

СБУ задержала блогера, основателя ДТП Kiev UA Влада Антонова

Ранее сообщалось, что СБУ задержала четверых киевлян, которые передавали россиянам данные о столичных ТЭЦ для нанесения по ним удара.

Также писали, что СБУ задержала жителя Николаева, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.

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