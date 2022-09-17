Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Николаеве мужчины, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В результате спецоперации в Николаеве задержали агента главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известного как ГРУ). Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, в первую очередь военной техники, переданной Украине от западных партнеров", – говорится в сообщении СБУ.

Задержанным оказался житель Николаева. Как заявляет СБУ, он "неоднократно выражал свои прокремлевские взгляды".

Для сбора координат он выезжал в разные районы области и визуально осматривал местность. Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, встроенной в салон собственного автомобиля, он фиксировал перемещение и дислокацию военных подразделений ВСУ, военной техники иностранного образца, места жительства иностранных инструкторов, их передислокацию. Собранные данные он передавал куратору по закрытым каналам связи.

В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику и средства для скрытой видеозаписи с картами памяти. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ также сообщала о задержании агентов РФ: один "охотился" за HIMARS, другой "воевал" в интернете.

Также СБУ сообщила о подозрении "чиновникам" на оккупированных территориях Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.