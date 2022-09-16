Глава Комитета Рады по обороне и нацбезопасности Александр Завитневич ("Слуга народа") зарегистрировал проект постановления о принятии за основу своего же законопроекта 7684-1, которым СБУ предоставляется обширный перечень новых полномочий.

В частности, Служба безопасности наделяется правом проводить контрразведывательные действия (а это снятие информации, контроль за лицами, осмотр публично недоступных лиц, включая негласное проникновение в жилье и т.д.) без решения суда "в исключительных случаях" (перечень исключительных случаев не прилагается). При этом СБУ должно будет в течение 72 часов обратиться в суд, чтобы получить разрешение постфактум.

В особый период или во время военного положения СБУ сможет осуществлять непосредственный доступ к стационарным и движимым системам и устройствам видео, аудиоконтроля, получит доступ к информационным системам реестров, банков, баз данных, документов на основании письменного решения главы СБУ или лица его заменяющего. СБУ получит право "осуществлять на основании решения суда временное ограничение доступа к информационным ресурсам с целью недопущения проведения против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного порядка, нарушения суверенитета и тд" (надо полагать, речь идёт о блокировании сайтов).

Кроме того, СБУ получает право проводить идентификацию лиц с использованием геномной информации (осуществлять отбор геномной информации, хранение, обработку, проводить молекулярно-генетические исследования, вести и администрировать базу данных геномной информации).

Напомним, что еще прошлым летом комитет рекомендовал законопроект о реформе СБУ ко второму чтению.

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