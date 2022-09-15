Американский комитет защиты журналистов (CPJ) призвал Верховную Раду отказаться от принятия законопроекта №2693-д "О медиа", одобренного парламентом в первом чтении 30 августа.

Об этом говорится в сообщении CPJ.

"Украинские законодатели должны отказаться от законопроекта или, по крайней мере, приостановить его рассмотрение в парламенте, пока Европейский Союз не сможет высказать свои рекомендации", — сказала Гульноза Саид, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии, в Нью-Йорке.

Она заявила, что данный законопроект серьезно угрожает свободе слова в Украине, усиливая госконтроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше всего.

CPJ отмечает, что в случае принятия закон расширит полномочия Нацсовета по ТВ и радио, позволяя ему регулировать онлайн- и печатные издания, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать онлайн-СМИ без решения суда и требовать от платформ социальных медиа и веб-браузеров удалять содержимое, запрещенное законом.

Ранее Международный комитет защиты журналистов призвал Верховную Раду Украины пересмотреть скандальный закон о медиа.

"Страна" подробно рассказывала об этом законопроекте о медиа, который в Европе назвали "достойным худших авторитарных режимов".