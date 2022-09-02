Комитет защиты журналистов (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) осудил принятый недавно в первом чтении Верховной Радой Украины закон "О медиа".

Об этом заявил программный директор КЗЖ Карлос Мартинес де ла Серна, сообщает официальный сайт организации.

"Пересмотр устаревшего законодательства Украины о СМИ необходим, если страна хочет соответствовать стандартам Европейского Союза, но законодатели не должны использовать такие реформы как предлог для расширения государственного контроля над информацией. Законодатели должны разработать в соответствии с директивами ЕС законопроект об СМИ, который включает надежные гарантии свободы прессы", - сказал он.

Комитет по защите журналистов обратил внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко 20 июля заявил о своей поддержке законопроекта, отметив, что он поможет бороться с российской пропагандой. КЗЖ обратился к Ткаченко с просьбой разъяснить, как именно может выглядеть эта помощь, но не получил ответа.

Кроме того, КЗЖ напомнил, что 21 июля глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что законопроект направлен в Еврокомиссию для получения рекомендаций и что парламент не будет голосовать по законопроекту, пока эти рекомендации не будут получены. Это не было соблюдено.

Комментируя реакцию КЗЖ, директор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско написал у себя в Facebook: "Одноходовую атаку под фейковым флагом американцы тут же вычислили. А Ткаченко с Потураевым думали, что это хорошая идея - напихать инструменты цензуры в закон, который нужен Украине для выполнения программы кандидата в ЕС. Прокололись на первой проверке. И подставили наше кандидатство... Военную помощь нам за такие трюки не остановят. Но и помогать строить копию страны-агрессора не будут. Свободные медиа и свободные выборы - это самая жирная красная линия, которая нас отличает. Ждем реакцию Европы".

Напомним, что предложенный закон даст возможность Нацсовету по телевидению и радиовещанию фактически закрывать любое СМИ без решения суда. Против этого нарушения свобод уже выступил Национальный совет журналистов Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом законопроекте о медиа, который в Европе назвали "достойным худших авторитарных режимов".