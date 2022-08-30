В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) раскритиковали принятый Верховной Радой в первом чтении закон о медиа.

Позицию союза представил в Facebook глава организации Сергей Томиленко.

"Одобрение в первом чтении законопроекта о медиа – это шаг назад от стандартов свободы слова, к которой мы привыкли в Украине", - написал Томиленко.

Он добавил, что перед голосованием законопроект не обсуждали с журналистами и работниками медиа.

Томиленко напомнил, что "представители реальных онлайн- и печатных СМИ, пытающихся выжить на разрушенном войной медиа рынке, этот закон не поддерживают".

"В нынешней редакции законопроект о медиа может стать тормозом европейской интеграции вместо того, чтобы стать победой - одним из быстро выполненных наших обязательств, а именно выполнением директивы Еврокомиссии об аудиовизуальных услугах. Не нужно вводить в заблуждение европейцев и думать, что вы умнее их и они не заметят инструментов цензуры, которые власти пытаются внедрить в законодательство под видом требований ЕС. Атака под фейковым флагом не пройдет", - написал Томиленко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом законопроекте о медиа, который в Европе назвали "достойным худших авторитарных режимов".

Также мы сообщали, что с 31 августа в Украине вступает в силу приказ военного командования, который запрещает работу гражданских репортеров с военными подразделениями.