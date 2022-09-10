Законопроект "О медиа", принятый в первом чтении Верховной Радой угрожает внедрением тоталитаризма в медийной сфере.

Об этом заявляют в Интернет-Ассоциации Украины (ИнАУ).

"В документе содержится ряд контраверсионных и несоответствующих Конституции и международным обязательствам Украины новаций, которые несут существенные угрозы не только сфере медиа, но и области электронных коммуникаций", - говорится в письме, которое ИнАУ направила руководителям профильных парламентских комитетов.

Прежде всего, речь идет о кардинальном увеличении полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, возложении чрезмерных обязательств на интернет-провайдеров и дискриминационных подходах к онлайн-медиа.

Напомним, ранее Международный Комитет защиты журналистов призвал Верховную Раду Украины пересмотреть скандальный закон о медиа.

Также сообщалось, что в НСЖУ раскритиковали принятый в первом чтении закон о медиа.

Кроме того, Европейская федерация журналистов раскритиковала принудительное регулирование медиа - речь идет о том, что, согласно проекту закона, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получит "непропорциональные регуляторные полномочия", и будет иметь "власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями".

Подробно о том, что написано в законе, мы рассказывали в отдельном материале.