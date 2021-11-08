Представители США, НАТО и ЕС в Украине во главе с Кристиной Квин написали совместную статью, в которой призывают Раду "безотлагательно" принять закон о реформе СБУ.

Ее опубликовала "Европейская правда".

Отметим, что этот закон Зеленский внес в парламент еще 10 марта 2020 года, и он уже успел пройти второе чтение. Документом предлагается забрать у СБУ правоохранительные функции, в том числе расследование экономических преступлений (коррупция, контрабанда и прочее).

При этом сами же послы критикуют отдельные положения законопроекта, признавая, что они создают условия для нарушения прав человека.

"В частности, это чрезвычайно широкие полномочия контрразведки, позволяющие нарушать основные права и свободы человека; сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; сохранение изоляторов временного содержания; недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных работников СБУ без конкурса на должности в других ведомствах", - говорится в статье.

Но все эти недочеты, по мнению западных посланников, "не должны быть препятствием для скорейшего принятия закона Верховной Радой".

"Указанные недостатки требуют доработки, особенно на этапе реализации ключевых положений закона по усилению судебного контроля и укреплению механизмов надзора, но они не должны быть препятствием для скорейшего принятия закона Верховной Радой", - сказано в статье.

Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре послы G7 потребовали от Рады срочно принять закон об СБУ без каких-либо правок.

"Страна" подробно анализировала, в чем суть нового закона об СБУ, который собирается принять во втором чтении Рада.