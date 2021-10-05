Послы стран "Большой семерки" (G7) подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.

Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.

"Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, поспособствует укреплению безопасности и процветанию", - пишут послы.

Законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Послы G7 обратились к Верховной Раде по поводу закона об СБУ. Источник: Twitter/G7

"Страна" подробно рассказывала в чем суть нового закона об СБУ, который пытается собирается принять во втором чтении Рада.

Ранее "Страна" информировала, что украинские чиновники и послы G7 составили заявление об имплементации судебной реформы в Украине.

Также мы сообщали, что Дмитрий Кулеба пожаловался на иностранных послов, которые пользуются "роскошным доступом" к руководству Украины. Кулеба привел пример, что иногда украинские послы не могут попасть к министрам в других странах мира из-за "33 уровней, с которыми их заставляют переговорить до этого".