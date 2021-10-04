Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что Украина не планирует разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Госдуму в Крыму и так называемых "ЛНДР" пожаловался на иностранных послов, которые пользуются в Украине особенными правами.

Например, западные дипломаты пользуются "роскошью, которой лишены наши послы в их странах" - они имеют неограниченный доступ к руководству страны, чем, по мнению Кулебы, обделены украинские послы.

Об этом он сказал в интервью журналистам "Интерфакс-Украина".

Кулеба привел пример, что иногда украинские послы не могут попасть к министрам в других странах мира из-за "33 уровней, с которыми их заставляют переговорить до этого".

"Давайте, наконец, начнем себя уважать. Это никоим образом не влияет на мое личное отношение к иностранным послам здесь, они все замечательные люди, и послы G7 очень хорошие у нас сейчас, я благодарен им за то, что они действительно хотят помогать Украине. Но какие-то базовые правила взаимного уважения должны в отношениях существовать", - сказал министр.

Кулеба заявил, что "партнерозависимость" - стиль украинской дипломатии, который выработан годами, и отказ от этого стиля не означает отказ от партнеров.

"Отказ от партнерозависимости не предусматривает отказа от партнеров. Мы должны им быть благодарны за поддержку, мы должны уважать их, но надо прекратить постоянно играть вторым номером по отношению к партнерам", - заявил Кулеба.

Как писала "Страна", ранее Кулеба заявил, что Зеленский в случае встречи с Путиным будет общаться с ним с наступательной позиции.

Тем временем в России считают, что встреча лидеров РФ и Украины "нужна, но невозможна" из-за отказа украинской стороны выполнять минские соглашения, а также идеи вступления Украины в НАТО.

У президента Украины Владимира Зеленского иной взгляд на ситуацию. Так, он недавно заявил, что окружение Путина боится их личной встречи.