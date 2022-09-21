В Киеве задержали четырех местных жителей, которые подозревают в передаче россиянам данных о столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Особое внимание предатели уделяли местам расположения украинских военных подразделений, в том числе Национальной гвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов", - говорится в сообщении СБУ

Сообщается, что за каждый "отчет" об объекте они получали по 5 тысяч гривен.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов по Киеву в течение подготовки к отопительному сезону", - сообщили в СБУ.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Николаеве мужчины, который снимал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.

Кроме того, недавно СБУ также сообщала о задержании агентов РФ: один "охотился" за HIMARS, другой "воевал" в интернете.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".