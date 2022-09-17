И.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за того, что он выступал против перехода религиозных общин от УПЦ к ПЦУ и называл это угрозой нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на СБУ.

Издание сообщает, что Управление СБУ в Киеве направило в адрес Дарницкой райгосадминистрации письмо за подписью Палагнюка, в котором отмечалось, что Служба безопасности видит в переходах общин от УПЦ к ПЦУ "угрозы для национальной безопасности".

Письмо содержало напоминание о запрете массовых собраний на время военного положения, которые, отмечается в письме, "могут быть использованы представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ - "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

В СБУ заявили, что письма Палагнюка направлены по его собственной инициативе и не являются позицией Службы.

Напомним, в мае в Броварах и Конотопе местные власти запретили деятельность УПЦ.

Также мы писали о том, что в УПЦ назвали "преступными" решения местных властей о запрете деятельности Церкви.