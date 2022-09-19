Пограничники обнаружили двух граждан Украины, переправлявших наркотики через реку в Молдову с помощью рыболовного кораблика.

Об этом сообщили в Государственной погранслужбе Украины.

С собой мужчины имели рюкзак с тремя пакетами PVP, или по-простому "солью".

Это стало предпосылкой разоблачения преступной группы. В ходе расследования у организатора изъяли более 65 кг кристаллического вещества стоимостью около 40 миллионов гривен.

"Благодарим СБУ за сотрудничество", - написали в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого. Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева. Прокуратура в своём пресс-релизе не называет имени, но, по данным источников "Страны", задержанный - Юрий Чернецкий.

Также мы писали, что в Киеве группа людей в лабораторных условиях изготавливала наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах для их продажи через интернет-магазины по всей Украине.