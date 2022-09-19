В Киеве будут судить акушера-гинеколога после гибели ребенка. Врача обвиняют в несвоевременном принятии решения о проведении операции кесарева сечения, в результате чего ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе и умер на 55-й день жизни.

Об этом сообщают в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Врач-акушер-гинеколог оказывал услуги в частной клинике на столичной Оболони.

Выводом комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца.

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Ему грозит три года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее мы рассказывали историю, как бориспольские врачи после операции забыли кусок ткани в теле ребенка. Во время повторного оперативного вмешательства медицинский персонал достал из тела ребенка отрезок ткани, оставленный после первой операции. Горе-врачам грозит до трех лет тюрьмы.