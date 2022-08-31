Хмельницкая полиция передала в суд дело 23-летней девушки, которая втайне набрала кредитов на свою подругу, с которой они вместе снимали квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснило следствие, две девушки 22 и 23 лет вместе снимали квартиру в Хмельницком. Между ними установились доверительные отношения. У одной девушки был свободный доступ к интернет-банкингу и компьютеру подруги, где хранились отсканированные документы.

Она воспользовалась ситуацией, оформив на имя сожительницы семь микрозаймов в разных кредитных учреждениях на общую сумму более 10 000 гривен.

Пострадавшей стало об этом известно, когда ей начали поступать сообщения о необходимости погашения кредитных долгов. Тогда 22-летняя девушка обратилась в полицию.

Теперь обвиняемой в мошенничестве грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве 77-летняя мошенница продала арендованную квартиру за полтора миллиона гривен. Во время проживания в квартире женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, после чего, изготовила новые с поддельными данными на свое имя.