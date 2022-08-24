В Киевской области врачи провели операцию семилетнему ребенку, но забыли в теле кусок ткани. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в Бориспольском районе. После перенесенной операции и выписки из больницы ребенок жаловался на плохое самочувствие.

Родители доставили мальчика в "Охматдет". Там ему провели повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал достал из тела ребенка отрезок ткани, оставленный после первой операции.

Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства события. Горе-врачам грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, как завхоз киевской школы совершил в лифте развратные действия с 10-летней девочкой и получил шесть лет тюрьмы. Подозреваемый, находясь на улице Радужной в Днепровском районе столицы, заметил идущую домой 10-летнюю девочку. Мужчина проследил за ней и, зайдя в подъезд дома, силой затолкнул ее в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый скрылся по лестнице.