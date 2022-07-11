К шести годам лишения свободы приговорен работник школы за развращение 10-летней девочки в Днепровском районе Киева. 32-летнему гражданину вынесли приговор по части 2 статьи 156 УК Украины.

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской городской прокуратуры.



Согласно материалам следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь на улице Радужной в Днепровском районе столицы, заметил идущую домой 10-летнюю девочку. Мужчина проследил за ней и, зайдя в подъезд дома, силой затолкнул ее в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый скрылся по лестнице.



Благодаря слаженным действиям правоохранителей злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Им оказался местный житель 1989 года рождения, работавший в то время заместителем директора по хозяйственной работе в одной из столичных школ.



На судебном заседании обвиняемый вину не признавал. Однако благодаря позиции ювенальных прокуроров окружной прокуратуры суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста, связанные с непосредственным общением с детьми. Кроме того, во исполнение приговора суда информация об обвиняемом будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.



Также в этом уголовном производстве удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшей о возмещении морального вреда в сумме 25 тысяч гривен.

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