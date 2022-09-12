В Великобритании наркодилеры предлагают кокаин и кетамин по сниженным ценам в память о королеве Елизавете II.

Об этом сообщает VICE World News.

Через несколько минут после смерти королевы наркодилеры разослали своим клиентам сообщение в мессенджерах, рассказав о снижении цен. Один из них решил продавать товар за 96 фунтов стерлингов, что соответствует возрасту Елизаветы II. Однако оказалось, что продавец предоставил лишь небольшую скидку, так как обычно подобный наркотик стоит 100 фунтов стерлингов. Другие дилеры существенно снизили цены.

Также продавцы сообщили покупателям, что скорбят по королеве, однако не останавливают свою работу, чтобы обеспечить товаром всех скорбящих.

Отмечается, что это не первый раз, когда дилеры предлагают скидку, связанную с Елизаветой II. Так, специальное предложение действовало во время празднования 70-летия правления королевы.

В США наркодилеры тоже решили отдать дань памяти, поэтому поместили портрет британской королевы на упаковку с запрещенными веществами.

Ранее мы писали, что в Британии прекратят выпуск монет и банкнот с изображением Елизаветы II.

Также "Страна" рассказывала, где ликовали после смерти королевы II.