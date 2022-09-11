Смерть королевы Елизаветы II продолжает будоражить общественность. Официального объявления о причинах кончины монаршей особы так и не последовало, но опрошенные журналистами медики пришли к определенному мнению сразу после последней важной аудиенции, когда королева принимала новоиспеченного премьера Великобритании Лиз Трасс.

Медики тогда запретили Елизавете покидать резиденцию в Шотландии и Лиз Трасс сама прибыла в замок Балморал, где и состоялась встреча 6 сентября.

Чтобы пожать руку гостье на этом протокольном мероприятии королева была вынуждена снять перчатки.

Пользователи социальных сетей и журналисты сразу обратили внимание на фиолетовый цвет рук хозяйки Балморала. Они уверены, что именно в этой фотографии заключена разгадка смертельного диагноза королевы.

Журналисты опросили медиков сразу в нескольких странах, чтобы составить хоть какое-то мнение.

Врач общей практики Джузеппе Арагона сразу назвал журналистам The Mirror несколько болезней которые могли привести к изменению цвета кожи на руках Елизаветы II.

"Недостаток кровообращения, слабая кожа, открытые вены, синяки, утечка крови в ткани под кожей, вызывающая цвет. Это может быть цианоз, который возникает, когда в крови недостаточно кислорода. Кровь, в которой содержится нормальное количество кислорода, темно-красного цвета и означает, что ваша кожа имеет нормальный цвет, однако кровь с низким содержанием кислорода голубее, что придает вашей коже фиолетовый оттенок. […] это может быть связано с ее недавней травмой", - считает доктор.

Врач Джей Верма из Медицинского центра Шекспира наоборот уверил, что беспокоиться не о чем.

"Это может быть феномен Рейно или просто очень холодные руки!" - сказал он.

В течение последних нескольких месяцев за Елизаветой "тщательно следили" сотрудники из-за опасений по поводу ее "похудевшей и хрупкой" фигуры в последнее время.

Доктор Деб Коэн-Джонс сообщила The Daily Mail, что фотографии рук королевы стали тревожным сигналом об ухудшении ее здоровья.

"Похоже, есть признаки заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, из-за которого кровеносные сосуды за пределами сердца и мозга сужаются, блокируются или спазмируются", - считает доктор.

"Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если периферическое кровообращение настолько плохое, органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности", утверждает собеседник издания.

Вполне вероятно, что болезнь причинила бы королеве "сильную боль", поскольку изображения указывали на то, что она протекала тяжело.

Речь идет о группе заболеваний периферических сосудов. В постсоветской традиции говорят о критической ишемии нижних конечностей (КИНК), в западной о Peripheral vascular disease (PVD) – нарушении кровообращения, при котором кровеносные сосуды за пределами сердца и мозга. Это может произойти как в артериях, так и в венах. PVD обычно вызывает боль и усталость, часто в ногах, особенно во время физических упражнений. У подавляющего большинства больных данное патологическое состояние развивается вследствие атеросклероза и синдрома диабетической стопы.

Факторами риска развития называют сахарный диабет, курение и преклонный возраст. Независимо от механизма заболеваний, которые привели к развитию ишемии, непосредственная причина болей в нижней конечности, появления трофических язв и некрозов – сужение и закупорка артерий снабжающих нижние конечности, прекращение магистрального кровотока по ним, что ведет в том числе и к изменению цвета.

Общая пятилетняя смертность среди пациентов - 33,2%. С учетом продолжительности наблюдения этот показатель составляет 82,4 случая смерти на 1000 пациенто-лет.

Часто заканчивается ампутацией пораженной конечности, но и после нее почти половина пациентов умирает в первые два года.

Неизвестно, как долго королева страдала от болезни, поскольку она часто носила перчатки на публике.

Через день после встречи с Лиз Трасс королева скончалась. Утром 8 сентября на официальном сайте Букингемского дворца появилось тревожное сообщение.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", - говорится в сообщении.

Через несколько часов было опубликовано официальное сообщение о смерти Елизаветы, чья обтекаемая формулировка не позволяет сделать никаких выводов о её причинах.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 г.", - гласит запись на официальном сайте королевской семьи.

Известно, что проблемы со здоровьем только недавно стали беспокоить давно разменявшую десятый десяток королеву: в октябре прошлого года она решила отказаться от регулярного употребления алкоголя, попала в больницу, где провела почти сутки, а также впервые появилась на публике с тростью.

В ноябре Елизавета получила растяжение спины и не смогла присутствовать на торжественной церемонии по случаю Дня поминовения. Она получила растяжение спины.

Считается, что смерть мужа Филиппа, который совсем немного не дожил до столетнего юбилея, серьезно ударил по здоровью Елизаветы II, но кризис пришёлся на февраль 2022 года.

Во время празднования 70-летия восшествия на престол не смогла порезать торт (цвет рук без перчаток - нормальный, но вышла с палочкой), хотя ещё летом рубила его саблей.

Однако уже две недели спустя она призналась военным, что не может ходить.

"Ну, как видите, я не могу двигаться", - ответила Елизавета II, опираясь на трость и указывая на свою левую ногу.

Однако потом она пожала военным руки и во время дальнейшей беседы переминалась с ноги на ногу, держа палку навесу.

Ещё через неделю пришло сообщение, что Елизавета заразилась коронавирусом. Журналисты уверены, что от сына - принца Чарльза, который сообщил о болезни несколькими днями ранее.

Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. В 1947 она вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, который за день до свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. У пары родились четверо детей: Чарльз (принц Уэльский), Анна (королевская принцесса), принц Эндрю (герцог Йоркский) и принц Эдвард (граф Уэссекский). Это был самый длинный королевский брак в мировой истории, продлившийся до смерти Филиппа 9 апреля 2021 года. На престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца короля Георга VI. Она была самым долго сидевшим на троне и старейшим монархом в истории Великобритании. Она правила 70 лет.

Ранее "Страна" сообщала, как выглядит первая десятка претендентов на трон в Великобритании.