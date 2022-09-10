Где ликовали после смерти Елизаветы II. Немецкие журналисты узнали, кто радовался кончине британской королевы
"Где было ликование по поводу смерти королевы". Материал под таким заголовком вышел у Der Spiegel.
Кончина Елизаветы II вызвала радость в нескольких местах планеты.
- Болельщики ирландского футбольного клуба "Шемрок Роверс" из Дублина скандировали "Lizzie's in a box" ("Лизка в ящике") на матче Лиги конференций УЕФА.
- Из Северной Ирландии после смерти королевы поступали сообщения об антимонархических граффити и гудящих кортежах.
- Владелец магазина рыбы и чипсов из Мюр-оф-Орд в Шотландии отпраздновал смерть королевы бутылкой игристого вина и табличкой с надписью "Ящерица Лиз мертва".
- В то время как в Британии почти все футбольные клубы зачернили свои эмблемы в социальных сетях, чтобы почтить память королевы, логотип католического клуба "Селтик" из Глазго, где могут перенести матч с "Шахтёром", остался зеленым.
- В Австралии сторонники республики возобновили давние дебаты об отмене монархии.
- Подобные дебаты проходят в Карибском бассейне, где Ямайка заявила, что может вскоре последовать примеру Барбадоса и отменить королевское правление.
Между тем новый король Британии Карл III выступил с первым обращением.
Как писала "Страна", президент США Джо Байден намерен приехать в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.