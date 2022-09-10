"Где было ликование по поводу смерти королевы". Материал под таким заголовком вышел у Der Spiegel.

Кончина Елизаветы II вызвала радость в нескольких местах планеты.

Болельщики ирландского футбольного клуба "Шемрок Роверс" из Дублина скандировали "Lizzie's in a box" ("Лизка в ящике") на матче Лиги конференций УЕФА. Из Северной Ирландии после смерти королевы поступали сообщения об антимонархических граффити и гудящих кортежах. Владелец магазина рыбы и чипсов из Мюр-оф-Орд в Шотландии отпраздновал смерть королевы бутылкой игристого вина и табличкой с надписью "Ящерица Лиз мертва". В то время как в Британии почти все футбольные клубы зачернили свои эмблемы в социальных сетях, чтобы почтить память королевы, логотип католического клуба "Селтик" из Глазго, где могут перенести матч с "Шахтёром", остался зеленым. В Австралии сторонники республики возобновили давние дебаты об отмене монархии. Подобные дебаты проходят в Карибском бассейне, где Ямайка заявила, что может вскоре последовать примеру Барбадоса и отменить королевское правление.

Между тем новый король Британии Карл III выступил с первым обращением.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден намерен приехать в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.