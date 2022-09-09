Президент США Джо Байден намерен приехать в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября.

Об этом 9 сентября сообщил телеканал NBC со ссылкой на Белый дом.

"Белый дом подтвердил, что президент Джо Байден посетит похороны королевы Елизаветы II", - говорится в сообщении телеканала.

Телеканал также отметил, что на государственных похоронах ожидается присутствие и других мировых лидеров.

В день смерти монарха Байден посетил посольство Великобритании в Вашингтоне, чтобы оставить запись в книге соболезнований. Президента и первую леди США Джилл Байден встретили посол Великобритании Карен Пирс и ее супруг.

Американский лидер оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью британской королевы.

"Королева была великолепной леди. Я очень рад, что мне довелось встретиться с ней", - сказал Байден, обратившись к послу Пирс.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи со смертью Елизаветы II.

Также мы писали, что новый король Великобритании прибыл в свою новую официальную резиденцию в качестве монарха.