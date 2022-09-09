Новый король Великобритании прибыл в свою новую официальную резиденцию в качестве монарха. Чарльз III прибыл к Букингемскому дворцу под возгласы "Боже, храни короля!".

Он подошел к собравшейся толпе и пожал людям руки.

Прямую трансляцию ведут британские СМИ.

Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.

После смерти королевы Елизаветы II её сын стал также королем еще 14 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года.

Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу (таково полное имя наследника) сейчас 74 года.

Напомним, после смерти королевы Великобритании новые король и королева остались в Балморале вчера вечером и вернулись в Лондон сегодня, 9 сентября.

Ранее мы подробно рассказывали, что ждет Великобританию после смерти королевы Елизаветы.