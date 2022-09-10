Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября.

Об этом сообщает Букингемский дворец.

Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, пишет BBC.

Согласно информации на сайте британского правительства, день похорон будет объявлен выходным.

Напомним, королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

"Королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 г.", - сообщил о смерти Елизаветы сайт королевской семьи.

В знак траура по королеве Елизавете над Букингемским дворцом приспустили флаг Британии.

Ранее мы писали, что новый британский монарх взял имя Карл III (Charles III). Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года.

Также "Страна" сообщала, что новый король Британии Карл III выступил с первым обращением к нации 9 сентября. Его речь была практически полностью посвящена покойной Елизавете.