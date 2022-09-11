Смерть королевы Великобритании Елизаветы II и восхождения на трон её 73-летнего сына Карла III привели к продвижению их родственников по сословной лестнице очереди на престол, чья первая десятка сегодня выглядит так:

Уильям Артур Филипп Луис, принц Уэльский (40 лет), старший сын короля Карла III; Джордж Александр Луи, принц Уэльский (9 лет) - внук короля Карла III и принцессы Уэльской Дианы, первенец принца Уэльского, герцога Корнуолльского и Кембриджского Уильяма и его супруги принцессы Кэтрин; Шарлотта Элизабет Диана, принцесса Уэльская (7 лет) - старшая дочь и второй ребёнок Уильяма); Луи Артур Чарльз, принц Уэльский (4 года) - внук короля Карла III и принцессы Уэльской Дианы, третий ребёнок и младший сын принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин; Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский (37 лет) - младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, младший брат принца Уильяма, в 2020 году сложил с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехал в США с женой Меган; Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор (3 года) - внук короля Карла III и принцессы Уэльской Дианы, первенец принца Гарри, герцога Сассекского, и его жены Меган, герцогини Сассекской. Пока не принц, но после рождения отправил на восьмое место своего двоюродного деда Эндрю; Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор (1 год) - внучка короля Великобритании Карла III и принцессы Уэльской Дианы, второй ребёнок принца Гарри, герцога Сассекского, и его жены Меган. Пока не принцесса, но стала первым членом королевского дома Великобритании, родившимся в Калифорнии, а значит имеющим право на получение гражданства США; Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский (62 года) - младший брат короля Карла III, третий ребёнок и второй, а также любимый сын королевы Елизаветы II, которая отобрала у него все титулы после обвинений в изнасиловании 20-летней давности может претендовать только теоретически; Беатриса Елизавета Мария, принцесса Йоркская (34 года) - старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского и герцогини Йоркской Сары. Сиенна Мапелли-Моцци (меньше года) - самая младшая в десятке, так как родилась 18 сентября 2021 года в больнице Челси, что в Вестминстере (Лондоне). Дочь Беатрисы Йоркской и Эдоардо Мапелли-Моцци, внучка принца Эндрю и герцогини Йоркской Сары.

Ранее "Страна" сообщала, что король Карл III объявил своего сына принца Уильяма принцем Уэльским, что означает первое место в престолонаследовании.

Титул принца Уэльского носил сам Карл III до того, как взошел на престол. До смерти королевы Елизаветы II его именовали принц Уэльский Чарльз. Его сыновья также именовались принцами Уэльскими, но только номинально. Сейчас Уильям получил этот титул официально.

Когда он взойдет на престол, то скорее всего возьмёт имя Вильгельм по первому имени, если не выберет какого-то другого из трех оставшихся.

Ранее мы подробно рассказывали, что ждет Великобританию после смерти королевы Елизаветы.