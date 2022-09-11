Королевских пчел, которых содержат на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, уведомили о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Этого требует старинная традиция.

О том, что необычная традиция была соблюдена, сообщила британская газета Daily Mail.

Как рассказал изданию королевский пчеловод Джон Чеппел, в пятницу он обернул семь ульев в резиденциях монарха и наследника престола черными траурными лентами, после чего тихим голосом сообщил пчелам, что у них сменился хозяин.

"В каждый улей надо постучать и сказать: "Ваш господин умер, но улетать не надо. Новый господин будет к вам добр". Для меня самого было огромной честью помогать королеве [с уходом за пчелами], и я надеюсь, что теперь смогу делать то же для короля", - сказал 79-летний Чеппел.

Этот странноватый ритуал основан на старом суеверии, согласно которому, если не сообщить насекомым о смене владельца, пчелы перестанут производить мед, покинут улей или даже погибнут.

Как писала "Страна", похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября.

Между тем британские депутаты и премьер-министр Лиз Трасс приняли присягу на верность новому королю Великобритании Карлу III на специальной сессии парламента.